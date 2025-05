Ciné Passion « DES JOURS MEILLEURS » – Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 10 juin 2025 20:30, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Dordogne

Ciné Passion « DES JOURS MEILLEURS » Salle des fêtes Place de la mairie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 20:30:00

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-06-10

Rendez-vous à Rouffignac Saint Cernin pour la projection du film « DES JOURS MEILLEURS » de Elsa Bennet et Hyppolyte Dard. Un film qui brise le tabou sur l’alcoolisme chez les femmes.

Synopsis A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. .

Salle des fêtes Place de la mairie

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Ciné Passion « DES JOURS MEILLEURS »

Join us in Rouffignac Saint Cernin for the screening of the film « DES JOURS MEILLEURS » by Elsa Bennet and Hyppolyte Dard. A film that breaks the taboo on alcoholism among women.

German : Ciné Passion « DES JOURS MEILLEURS »

Wir treffen uns in Rouffignac Saint Cernin zur Vorführung des Films « DES JOURS MEILLEURS » von Elsa Bennet und Hyppolyte Dard. Ein Film, der das Tabu über Alkoholismus bei Frauen bricht.

Italiano :

Unisciti a noi a Rouffignac Saint Cernin per la proiezione del film « DES JOURS MEILLEURS » di Elsa Bennet e Hyppolyte Dard. Un film che rompe il tabù dell’alcolismo femminile.

Espanol : Ciné Passion « DES JOURS MEILLEURS »

Únase a nosotros en Rouffignac Saint Cernin para la proyección de la película « DES JOURS MEILLEURS » de Elsa Bennet e Hyppolyte Dard. Una película que rompe el tabú del alcoholismo entre las mujeres.

