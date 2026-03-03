Ciné Passion Gourou Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Gourou

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

20h30. Matt, coach en développement personnel propose à ses adeptes une catharsis électrique qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. 4,5€ à 7€

Drame, thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Marion Barbeau, Anthony Bajon.

Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Dans une société en quête de sens où la réussite individuelle est devenue sacrée, il propose à ses adeptes une catharsis qui électrise les foules autant qu’elle inquiète les autorités. Sous le feu des critiques, Matt va s’engager dans une fuite en avant qui le mènera aux frontières de la folie et peut-être de la gloire .

English : Ciné Passion Gourou

20h30. Matt, a personal development coach, offers his followers an electric catharsis that electrifies crowds as much as it worries the authorities. 4,5? à 7?

