Ciné passion Kaamelott 2ème volet Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord

Ciné passion Kaamelott 2ème volet

Salle des fêtes Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Ciné Passion vous propose d’assister à la projection du film Kaamelott deuxième volet d’Alexandre Astier.

Rendez-vous le vendredi 21 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche.

Ciné Passion vous propose d’assister à la projection du film Kaamelott deuxième volet d’Alexandre Astier.

Rendez-vous le vendredi 21 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche.

Synopsis Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. .

Salle des fêtes Place de la Liberté Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Ciné passion Kaamelott 2ème volet

To kick off the new year, the traveling cinema Ciné Passion invites you to attend a screening of Guillaume Nicloux’s film Sarah Bernhardt, la Divine .

Join us on Friday February 21 at 8.30pm at the Salle des Fêtes in Villefranche.

German : Ciné passion Kaamelott 2ème volet

Zum Jahresbeginn bietet Ihnen das Wanderkino Ciné Passion die Möglichkeit, an der Vorführung des Films Sarah Bernhardt, la Divine von Guillaume Nicloux teilzunehmen.

Treffpunkt ist am Freitag, den 21. Februar um 20:30 Uhr im Festsaal von Villefranche.

Italiano :

Ciné Passion vi invita a partecipare alla proiezione del film Kaamelott di Alexandre Astier.

Venerdì 21 novembre alle 20.30 presso la Salle des Fêtes di Villefranche.

Espanol : Ciné passion Kaamelott 2ème volet

Para inaugurar el nuevo año, el cine itinerante Ciné Passion propone la proyección de la película de Guillaume Nicloux Sarah Bernhardt, la Divine .

El viernes 21 de febrero a las 20:30 h en la Sala de Fiestas de Villefranche.

L’événement Ciné passion Kaamelott 2ème volet Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2025-10-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne