Informations pratiques

Villefranche-du-Périgord

Ciné passion : La bataille De Gaulle

Foyer rural Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

. Cinéma : La Bataille de Gaulle –

Partie 1 : L’ Âge de Fer le vendredi 25 septembre à 20 h30 au Foyer Rural

Tarif Adultes :7,50 € réduit moins de 18 ans , étudiants et personnes en recherche d’emploi ou retraités 6,00 €

Tarif enfant : moins de 14 ans 4,50 €

Cinéma : La Bataille de Gaulle –

Partie 1 : L’ Âge de Fer le vendredi 25 septembre à 20 h30 au Foyer Rural

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté.

Réalisation : Antonin Baudry

Casting :Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

Tarif Adultes :7,50 € réduit moins de 18 ans , étudiants et personnes en recherche d’emploi ou retraités 6,00 €

Tarif enfant : moins de 14 ans 4,50 €

Abonnement :25€ les 5 séances

Possibilité de réserver en ligne sur Ciné passion -cinéma itinérant-

Deuxième partie le vendredi 9 octobre. .

Foyer rural Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

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English : Ciné passion : La bataille De Gaulle

On Friday November 7, Cinépassion invites you to a screening of the film « C’était mieux demain », starring Elsa Zylberstein and Didier Bourdon.

Meet at the foyer rural at 8:30pm.

L’événement Ciné passion : La bataille De Gaulle Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-09-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne