Ciné Passion La femme la plus riche du monde Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Ciné Passion La femme la plus riche du monde Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac mardi 10 février 2026.
Ciné Passion La femme la plus riche du monde
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
20h30. Une passion dangereuse mêlant amour, pouvoir, secrets et argent. 4,50€ à 7€
Comédie dramatique de Thierry Klifa avec Isabelle Huppert, Marina Foïs, Lurent Lafitte.
La femme la plus riche du monde sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Le coup de foudre qui les emporte. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Un majordome aux aguets qui en sait plus qu’il ne dit. Des secrets de famille. Des donations astronomiques. Une guerre où tous les coups sont permis. .
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Passion La femme la plus riche du monde
20h30. A dangerous passion involving love, power, secrets and money. 4,50? à 7?
L’événement Ciné Passion La femme la plus riche du monde Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère