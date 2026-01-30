Ciné Passion L’affaire Bojarski Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion L’affaire Bojarski

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-24

2026-02-24

20h30. Ingénieur polonais réfugié en France, Jan Bojarski devient un faussaire de génie menant une double vie, traqué par l’inspecteur Mattei. 4,50€ à 7€

Drame de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon.

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots mal rémunérés… jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l’insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l’inspecteur Mattei, meilleur flic de France. .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Ciné Passion L’affaire Bojarski

20h30. A Polish engineer who has fled to France, Jan Bojarski becomes a genius forger leading a double life, hunted down by Inspector Mattei. 4,50? à 7?

