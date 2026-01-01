Ciné Passion Le chant des forête Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Le chant des forête

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

20h30. Dans les forêts des Vosges, Vincent Munier partage avec son père et son fils une transmission familiale et poétique de la passion pour la vie sauvage. 4,50€ à 7€

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Ciné Passion Le chant des forête

20h30. In the forests of the Vosges, Vincent Munier shares his passion for wildlife with his father and son. 4,50? à 7?

