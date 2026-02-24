Ciné-passion Le chêne Soultz-Haut-Rhin

Ciné-passion Le chêne

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-03-31 19:30:00

Ciné-Passion Le Chêne propose une immersion poétique au cœur de la forêt. Un documentaire contemplatif et accessible qui révèle la vie fascinante d’un arbre et de ses habitants.

Avec Ciné-Passion Le Chêne, le grand écran devient une fenêtre ouverte sur la beauté fragile de la nature. Ce documentaire immersif invite le public à découvrir la vie foisonnante d’un majestueux chêne, véritable écosystème à lui seul. Au fil des saisons, écureuils, oiseaux, insectes et petits mammifères cohabitent dans ses branches, révélant un monde discret, fascinant et d’une incroyable richesse.

Sans narration ni voix-off, le film laisse toute la place aux images et aux sons de la forêt, pour une expérience sensorielle et contemplative. Entre émerveillement et prise de conscience, Le Chêne offre un regard poétique et accessible sur l’équilibre fragile du vivant. Une séance idéale pour les amoureux de nature, les familles et tous ceux qui souhaitent redécouvrir la forêt avec un œil neuf. .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

Ciné-Passion: Le Chêne offers a poetic immersion into the heart of the forest. A contemplative and accessible documentary that reveals the fascinating life of a tree and its inhabitants.

