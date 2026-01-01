Ciné Passion l’Étranger Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion l’Étranger

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Adaptation de l’Étranger d’Albert Camus .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné Passion l’Étranger

20h30. Algiers 1938, Meursault, indifferent to the death of his mother, resumes an ordinary life before being drawn by his neighbor Raymond to a drama on a sun-drenched beach. 4.50? to 7?

