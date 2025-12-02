Ciné Passion T’as pas changé Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
20h30. Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’as pas changé dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… 4,50€ à 7€
Une comédie (2025) de Jérôme Commandeur avec Laurent Lafitte, Fraçois Damiens, Vanessa Paradis
Synopsis
Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97
English : Ciné Passion T’as pas changé
20h30. A veritable declaration of love to the 90s, T’as pas changé paints a hilarious, gritty portrait of a group of 50-somethings whose reunion will change their lives forever… 4.50? to 7?
