Ciné passion T’as pas changé Villefranche-du-Périgord

Ciné passion vous propose le vendredi 26 décembre à 20h30 la projection du film T’as pas changé au foyer rural de Villefranche.

Synopsis Suite à un événement aussi loufoque que tragique, quatre anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droits ?

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait hilarant et grinçant de ces quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais… .

Foyer rural Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

On Friday December 26, Ciné passion will be showing the film T’as pas changé by Jérôme Commandeur.

Meet at the foyer rural at 8:30pm.

