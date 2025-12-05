Ciné-passion Un feu de charme

Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Vendredi 5 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche projection du documentaire Un feu de charme de

Charlotte de Champfleury

Vendredi 5 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche projection du documentaire Un feu de charme de

Charlotte de Champfleury

Jean-Claude, 62 ans, est l’un des derniers bûcherons manuel du Périgord-Quercy. Il vit au rythme de la nature qu’il cultive, exploite et respecte. Il partage son savoir avec générosité et humour. Ce film dresse son portrait au quotidien et nous invite à repenser notre lien à l’environnement.

Le point de vue de Jean-Claude était nouveau pour moi. Jean-Claude n’a pas une vision angéliste de la nature mais il n’est pas non plus un prédateur. Il n’est pas le gardien de la forêt mais le garant du fait qu’elle soit exploitée de la manière la plus respectueuse et rentable possible. En ce sens, il est loin des dogmes actuels de sacralisation de la forêt mais aussi en opposition à ceux qui l’exploitent pour l’appât du gain. .

Salle des fêtes Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

English : Ciné-passion Un feu de charme

The travelling cinema Ciné Passion invites you to attend the screening of Le Routard , a film by Philippe Mechelen

Friday April 18 at 8:30pm at the Salle des Fêtes in Villefranche.

L’événement Ciné-passion Un feu de charme Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2025-11-27 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne