Ciné Passion Zootopie 2 Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Ciné Passion Zootopie 2

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-26

2025-12-26

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 13 46 97

English : Ciné Passion Zootopie 2

17h. Judy and Nick find their partnership put to the test when a forced therapy program and a venomous snake investigation threaten the strength of their duo. 4,50? à 7?

