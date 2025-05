Ciné Pastis – Place Frédéric Bastiat Mugron, 15 mai 2025 14:30, Mugron.

Landes

Ciné Pastis Place Frédéric Bastiat Cinéma Entracte Mugron Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 14:30:00

fin : 2025-05-16 17:00:00

Date(s) :

2025-05-15

C’est une occasion de partager un moment ensemble et de pouvoir voter pour le prochain film que vous souhaitez voir parmi 3 bandes annonces proposées !

Cette semaine, (re)découvrez le film Doux Jésus

C’est une occasion de partager un moment ensemble et de pouvoir voter pour le prochain film que vous souhaitez voir parmi 3 bandes annonces proposées !

Cette semaine, (re)découvrez le film Doux Jésus

Chaque mois, un nouveau Pastis local à déguster. C’est au tour du pastis landais de la boulangerie Chez Marie, de Cassen

Nouveauté 2 Ciné’Pastis au choix le jeudi ou le vendredi ! .

Place Frédéric Bastiat Cinéma Entracte

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42 association-entracte@wanadoo.fr

English : Ciné Pastis

It’s an opportunity to share a moment together and vote for the next film you want to see from among 3 trailers on offer!

This week, (re)discover the film Doux Jésus

German : Ciné Pastis

Es ist eine Gelegenheit, einen gemeinsamen Moment zu teilen und aus drei vorgeschlagenen Trailern den nächsten Film zu wählen, den Sie sehen möchten!

Diese Woche (wieder-)entdecken Sie den Film Sweet Jesus

Italiano :

È un’occasione per condividere un momento insieme e votare il prossimo film che volete vedere tra i 3 trailer proposti!

Questa settimana, (ri)scoprite il film Sweet Jesus

Espanol : Ciné Pastis

Es la ocasión de compartir un momento juntos y votar por la próxima película que desea ver entre los 3 tráileres propuestos

Esta semana, (re)descubra la película Sweet Jesus

L’événement Ciné Pastis Mugron a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Terres de Chalosse