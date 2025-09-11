Ciné pastis Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné pastis Place Frédéric Bastiat Mugron jeudi 11 septembre 2025.

Le Ciné Pastis, c’est une occasion de partager un moment ensemble et de pouvoir voter pour le prochain film que vous souhaitez voir parmi 4 bandes annonces proposées !

Cette semaine, (re)découvrez la comédie familiale Y a pas de réseau.

Chaque mois, un nouveau Pastis local à déguster.

5 € la séance+goûter .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Ciné Pastis is an opportunity to share a moment together and vote for the next film you’d like to see from among the 4 trailers on offer!

This week, (re)discover the family comedy Y a pas de réseau.

Every month, a new local Pastis to taste.

German :

Das Ciné Pastis ist eine Gelegenheit, einen Moment gemeinsam zu verbringen und aus vier Trailern den nächsten Film auszuwählen, den Sie sehen möchten!

Diese Woche können Sie die Familienkomödie Y a pas de réseau (wieder) entdecken.

Jeden Monat gibt es einen neuen lokalen Pastis zu probieren.

Italiano :

Ciné Pastis è un’occasione per condividere un momento insieme e votare il prossimo film che volete vedere tra i 4 trailer proposti!

Questa settimana, (ri)scoprite la commedia familiare Y a pas de réseau.

Ogni mese, un nuovo Pastis locale da degustare.

Espanol :

Ciné Pastis es una oportunidad para compartir un momento juntos y votar por la próxima película que desee ver entre los 4 trailers que se ofrecen

Esta semana, (re)descubra la comedia familiar Y a pas de réseau.

Cada mes, un nuevo Pastis local para degustar.

L’événement Ciné pastis Mugron a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Terres de Chalosse