Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac Barbezieux-Saint-Hilaire

Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 13 septembre 2025.

Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac

32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Projection du film « Farrebique » réalisé par Georges Rouquier (1946), dans le cadre des patrimoniales de Reignac. La chronique d’une famille de paysans aveyronnais au rythme des quatre saisons.

.

32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr

English : Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac

SScreening of the film ‘Farrebique’ directed by Georges Rouquier (1946), as part of the Reignac heritage festival. The chronicle of a family of farmers in Aveyron through the four seasons.

German : Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac

Vorführung des Films « Farrebique » unter der Regie von Georges Rouquier (1946) im Rahmen der « Patrimoniales de Reignac ». Die Chronik einer Bauernfamilie aus dem Aveyron im Rhythmus der vier Jahreszeiten.

Italiano : Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac

Proiezione del film « Farrebique » diretto da Georges Rouquier (1946), nell’ambito del Festival del Patrimonio di Reignac. La cronaca di una famiglia di contadini dell’Aveyron al ritmo delle quattro stagioni.

Espanol : Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac

Proyección de la película « Farrebique » dirigida por Georges Rouquier (1946), en el marco del Festival del Patrimonio de Reignac. Crónica de una familia de campesinos del Aveyron al ritmo de las cuatro estaciones.

L’événement Ciné Patrimoine Les Patrimoniales de Reignac Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente