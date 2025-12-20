Ciné-patrimoine Rue Amiral Courbet Saint-Astier
Projection du film “Conversation secrète”, rétrospective Francis Ford Coppola.
Introduction au cinéma de Coppola et échange à la suite du film avec Hervé Tourneur, intervenant et animateur cinéma.
20h30, centre culturel.
Tarifs habituels du cinéma.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
English : Ciné-patrimoine
Screening of Secret Conversation, Francis Ford Coppola retrospective.
Introduction to Coppola’s cinema and post-film discussion with film presenter Hervé Tourneur.
8:30pm, cultural center.
Regular cinema rates.
La Fabrique 05 53 02 41 99
