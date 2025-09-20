Ciné & Patrimoine Maison Senghor Verson

Maison Senghor 150 rue du Général Leclerc Verson Calvados

2025-09-20 21:00:00

2025-09-20 22:45:00

2025-09-20

Projection en plein air du film Ici et là-bas à l’occasion de l’ouverture du Parc de Betteville- Senghor et des Journées Européennes du Patrimoine.

Séance à la tombée de la nuit dans le parc de la Maison Senghor.

Le ciné & patrimoine est soutenu par le Département du Calvados et en partenariat avec le cinéma LUX.

> Apportez vos plaids, coussins et couverture, le placement sur le sol directement.

Ici et là-bas un film de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla et Hakim Jemili

Installé depuis 15 ans au Sénégal, Adrien mène une vie paisible au côté de sa compagne Aminata. Lorsqu’ il est renvoyé en France pour un problème de visa, il débarque chez Sékou, un cousin éloigné de sa femme, qui travaille comme commercial à Paris.

Contraint par sa patronne d’aller en régions à la rencontre de clients, Sékou n’a d’autre choix que d’embarquer ce drôle de cousin dans un tour de France qui leur réserve bien des surprises. .

Maison Senghor 150 rue du Général Leclerc Verson 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 44 80 communication@ville-verson.fr

English : Ciné & Patrimoine

Open-air screening of the film « Ici et là-bas » to mark the opening of the Parc de Betteville-Senghor and the European Heritage Days.

Screening at dusk in the Maison Senghor park.

German : Ciné & Patrimoine

Open-Air-Vorführung des Films « Ici et là-bas » anlässlich der Eröffnung des Parks « de Betteville- Senghor » und der Europäischen Tage des Denkmals (Journées Européennes du Patrimoine).

Vorführung bei Einbruch der Dunkelheit im Park des Maison Senghor.

Italiano :

Proiezione all’aperto del film « Ici et là-bas » in occasione dell’apertura del Parco Betteville-Senghor e delle Giornate europee del patrimonio.

Proiezione al tramonto nel parco della Maison Senghor.

Espanol :

Proyección al aire libre de la película « Ici et là-bas » con motivo de la inauguración del Parque Betteville-Senghor y de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Proyección al atardecer en el recinto de la Maison Senghor.

