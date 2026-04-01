Ciné-peinture Cinéma Getari Enea Guéthary

Guéthary

Ciné-peinture

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10 17:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Ciné-peinture adulte/enfant La cuisine aux pinceaux

Avant la projection du film La Princesse, l’Ogre et la Fourmi , à vous de jouer petits et grands chefs ! La table est mise mais l’assiette est vide. Pour la remplir prenez vos pinceaux et aidez les plus petits à puiser dans imagination… Invitez votre votre tante, mamie, papi, nounou, grand frère…ou maman et papa bien sûr ! Un atelier ludique et joyeux pour explorer les formes, les couleurs et tout mixer.

Le film et l’atelier sont imaginés pour des enfants de 3 ans et +.

Atelier 15h00.

Séance de La princesse, l’ogre et la fourmi 16h30. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

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English : Ciné-peinture

L’événement Ciné-peinture Guéthary a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque