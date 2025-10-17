Ciné Pelote soirée tricot et cinéma Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

Début : 2025-10-17 20:15:00

2025-10-17

L’association Fil Good’s Club et la Ville de Villers-sur-Mer organisent une soirée mêlant cinéma et activités créatives le Ciné Pelote, le vendredi 17 octobre à 20h15 au cinéma de Villers-sur-Mer.

Expérience insolite et inédite à Villers-sur-Mer une soirée Ciné pelote ! Le principe ? Regarder un film au cinéma tout en faisant parler ses mains et sa créativité avec du tricot, du crochet ou de la broderie.

Pour cette première édition, ce n’est autre que le cultissime Coup de foudre à Notting Hill qui sera projeté sur le grand écran. Pour profiter à la fois du duo Hugh Grant/Julia Roberts et du travail des aiguilles, la lumière de la salle sera tamisée juste ce qu’il faut.

Joli twist de cette soirée, un bar à tisane gratuit est proposé pour compléter l’expérience comme à la maison .

Ventes sur place au cinéma de Villers-sur-Mer.

Un événement organisé par l’association Fil Good’s Club et la Ville de Villers-sur-Mer. .

Place du Lieutenant Fernand Fanneau Cinéma de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Ciné Pelote soirée tricot et cinéma

The Fil Good’s Club association and the town of Villers-sur-Mer are organizing an evening of cinema and creative activities: Ciné Pelote, on Friday October 17 at 8:15pm at the Villers-sur-Mer cinema.

German : Ciné Pelote soirée tricot et cinéma

Der Verein Fil Good?s Club und die Stadt Villers-sur-Mer organisieren einen Abend, der Kino und kreative Aktivitäten miteinander verbindet: Ciné Pelote, am Freitag, den 17. Oktober um 20.15 Uhr im Kino von Villers-sur-Mer.

Italiano :

L’associazione Fil Good’s Club e la città di Villers-sur-Mer organizzano una serata che unisce cinema e attività creative: Ciné Pelote, venerdì 17 ottobre alle 20.15 presso il cinema di Villers-sur-Mer.

Espanol :

La asociación Fil Good?s Club y la ciudad de Villers-sur-Mer organizan una velada que combina cine y actividades creativas: Ciné Pelote, el viernes 17 de octubre a las 20.15 horas en el cine de Villers-sur-Mer.

