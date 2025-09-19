Ciné-pétanque projection du film Woman Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Ciné-pétanque projection du film Woman Le Talus Marseille 12e Arrondissement vendredi 19 septembre 2025.

Ciné-pétanque projection du film Woman

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Le ciné-pétanque revient au Talus pour une 3e édition ! Atelier, repas, projection à ciel ouvert du film WOMAN de Mikova & Arthus-Bertrand, suivi d’un échange. Un moment fort et convivial autour des voix de femmes du monde entier.

Pour sa troisième édition, le ciné-pétanque revient au Talus !

Une soirée d’été entre convivialité et grand écran, où l’on se retrouve autour d’ateliers, d’échanges et d’un film à ciel ouvert.



19h Atelier & échanges

20h15 Projection du film

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, WOMAN donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Grâce au portrait intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité, ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que les femmes subissent partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées.

WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, les règles et la sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.

22h Échange avec Virginie (ambassadrice du film) Questions/réponses

__________



Adhésion à l’association le montant est libre !

PRIX 0€ (prix solidaire) / 3€

Repas à prix doux proposés sur place de 19h30 à 22h.

‘ ̀ ?

(village) 623 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Ciné-pétanque returns to Talus for a 3rd edition! Workshop, meal, open-air screening of the film WOMAN by Mikova & Arthus-Bertrand, followed by a discussion. An unforgettable moment of conviviality around the voices of women from all over the world.

German :

Die Ciné-pétanque kehrt für eine dritte Ausgabe nach Le Talus zurück! Workshop, Essen, Vorführung des Films WOMAN von Mikova & Arthus-Bertrand unter freiem Himmel, gefolgt von einem Austausch. Ein starker und geselliger Moment rund um die Stimmen von Frauen aus der ganzen Welt.

Italiano :

La Ciné-pétanque torna a Talus per la terza edizione! Workshop, pasto, proiezione all’aperto del film WOMAN di Mikova & Arthus-Bertrand, seguita da un dibattito. È un ottimo modo per celebrare le voci delle donne di tutto il mondo.

Espanol :

Ciné-pétanque vuelve a Talus en su 3ª edición Taller, comida, proyección al aire libre de la película WOMAN de Mikova & Arthus-Bertrand, seguida de un debate. Es una buena manera de celebrar las voces de las mujeres de todo el mundo.

L’événement Ciné-pétanque projection du film Woman Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille