Ciné petit-déj : Les Petits contes de la nuit Cinéma La Lanterne Bègles dimanche 23 mars 2025.

Tarifs habituels du cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-23T10:00:00 – 2025-03-23T11:30:00

Fin : 2025-03-23T10:00:00 – 2025-03-23T11:30:00

Petit déjeuner offert en début de séance – A partir de 3 ans, dans le cadre du festival Premiers regards, en partenariat avec la boulangerie Maison Valé

Le film

Noël approche et l’impatience grandit dans la forêt : tout le monde s’apprête à vivre un moment féérique au cœur de l’hiver… Mais, catastrophe, il faut sauver le traineau du père Noël ! C’est une mission pour nos ami·es renarde et cigogne, tandis qu’une toute petite poussine va tout faire pour sauver la grande fête du poulailler. Et la jeune lynx arrivera-t-elle à temps pour vivre le grand spectacle magique en haut de la montagne ? Aux quatre coins du monde, Noël réserve de merveilleuses surprises…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/cine-petit-dej-le-grand-noel-des-animaux/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Petit déjeuner offert avant le film « Les Petits contes de la nuit », à partir de 3 ans cinéma petit déjeuner

La Lanterne