Ciné-Philo 12 Hommes en colère Cinéma Liberty Monsempron-Libos mercredi 11 mars 2026.
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-11
2026-03-11
Projection (VOSTFR) du film 12 Hommes en colère réalisé par Sidney Lunet en 1957.
Echanges philosophiques après le film avec Mathieu Law (Professeur de Philosophie à la cité scolaire de Fumel).
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
English : Ciné-Philo 12 Hommes en colère
Screening of the film 12 Hommes en colère (12 Angry Men), directed by Sidney Lunet in 1957.
Philosophical discussion after the film with Mathieu Law (Philosophy teacher at the cité scolaire de Fumel).
