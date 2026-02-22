Ciné-Philo 12 Hommes en colère Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Ciné-Philo 12 Hommes en colère

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Projection (VOSTFR) du film 12 Hommes en colère réalisé par Sidney Lunet en 1957.

Echanges philosophiques après le film avec Mathieu Law (Professeur de Philosophie à la cité scolaire de Fumel).

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

English : Ciné-Philo 12 Hommes en colère

Screening of the film 12 Hommes en colère (12 Angry Men), directed by Sidney Lunet in 1957.

Philosophical discussion after the film with Mathieu Law (Philosophy teacher at the cité scolaire de Fumel).

L’événement Ciné-Philo 12 Hommes en colère Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot