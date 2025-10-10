Cine-Philo au cinéma le Parterre à Dourdan Cinéma Le Parterre Dourdan

Cine-Philo au cinéma le Parterre à Dourdan Vendredi 10 octobre, 20h00, 20h30 Cinéma Le Parterre Essonne

5 €

Début : 2025-10-10T20:00:00 – 2025-10-10T20:30:00

Fin : 2025-10-10T20:30:00 – 2025-10-10T23:00:00

1e edition du Cine-Philo au cinema le ParterreaDourdan en coanimation avec Chap’Co et les adhérents de l’oiseau Roux créé par l’IADES pour porter un autre regard sur la vie, se questionner autour de la normalité, nos différends et fair battre nos coeusplus grands.

Cinéma Le Parterre Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France

Cine-Philo en coanimation avec les adhérents de l’oiseau Roux pour porter un autre regard sur la vie Ciné philo débat ensemble grandir

