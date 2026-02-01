Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité Lux Scène Nationale Valence
Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité Lux Scène Nationale Valence mardi 24 février 2026.
Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité
Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 20:00:00
fin : 2026-02-24 20:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Avec Ollivier Pourriol, philosophe et essayiste.
L’intelligence artificielle semble n’avoir aucune limite, elle nous met en contact avec un Autre dont on ignore s’il est seulement machine ou conscience naissante.
.
Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Ollivier Pourriol, philosopher and essayist.
Artificial intelligence seems to know no bounds, putting us in contact with an Other we don’t know if it’s just a machine or a nascent consciousness.
L’événement Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité Valence a été mis à jour le 2025-08-12 par Valence Romans Tourisme