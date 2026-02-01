Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité Lux Scène Nationale Valence

Ciné philo L’IA, l’Intelligence de l’Autre, ou l’éloge de l’altérité

Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence Drôme

Début : 2026-02-24 20:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Avec Ollivier Pourriol, philosophe et essayiste.

L’intelligence artificielle semble n’avoir aucune limite, elle nous met en contact avec un Autre dont on ignore s’il est seulement machine ou conscience naissante.

Lux Scène Nationale 36 boulevard Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

With Ollivier Pourriol, philosopher and essayist.

Artificial intelligence seems to know no bounds, putting us in contact with an Other we don’t know if it’s just a machine or a nascent consciousness.

