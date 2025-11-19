Ciné philo Monsempron-Libos
Le cinéma Liberty organise une séance Ciné-Philo animée par Mathieu Law, professeur de philosophie au lycée de Fumel, suivie d’une discussion autour du film Gran Torino .
Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Ciné philo
German : Ciné philo
Das Liberty-Kino organisiert eine Ciné-Philo-Vorstellung, die von Mathieu Law, Philosophielehrer am Gymnasium in Fumel, moderiert wird. Anschließend findet eine Diskussion über den Film Gran Torino statt.
Italiano :
Il cinema Liberty organizza una sessione di Ciné-Philo condotta da Mathieu Law, insegnante di filosofia al liceo Fumel, seguita da una discussione sul film Gran Torino .
Espanol : Ciné philo
El cine Liberty organiza una sesión Ciné-Philo a cargo de Mathieu Law, profesor de filosofía en el liceo Fumel, seguida de un debate sobre la película Gran Torino .
L’événement Ciné philo Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Fumel Vallée du Lot