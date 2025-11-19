Ciné philo

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Le cinéma Liberty organise une séance Ciné-Philo animée par Mathieu Law, professeur de philosophie au lycée de Fumel, suivie d’une discussion autour du film Gran Torino .

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Ciné philo

German : Ciné philo

Das Liberty-Kino organisiert eine Ciné-Philo-Vorstellung, die von Mathieu Law, Philosophielehrer am Gymnasium in Fumel, moderiert wird. Anschließend findet eine Diskussion über den Film Gran Torino statt.

Italiano :

Il cinema Liberty organizza una sessione di Ciné-Philo condotta da Mathieu Law, insegnante di filosofia al liceo Fumel, seguita da una discussione sul film Gran Torino .

Espanol : Ciné philo

El cine Liberty organiza una sesión Ciné-Philo a cargo de Mathieu Law, profesor de filosofía en el liceo Fumel, seguida de un debate sobre la película Gran Torino .

L'événement Ciné philo Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-08