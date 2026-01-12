Ciné philo

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Le cinéma Liberty organise une séance Ciné-Philo animée par Mathieu Law, professeur de philosophie au lycée de Fumel, suivie d’une discussion autour du film Old boy sur le thème du destin. Interdit au moins de 16 ans.

Le cinéma Liberty organise une séance Ciné-Philo animée par Mathieu Law, professeur de philosophie au lycée de Fumel, suivie d’une discussion autour du film Old boy sur le thème du destin. Interdit au moins de 16 ans. .

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné philo

The Liberty cinema is organizing a film meeting with journalist Philippe Baqué on the occasion of the reissue of his book The new black gold, the looting of art objects in Africa .

Sale and dedication of the book on site.

L’événement Ciné philo Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot