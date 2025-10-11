CINÉ PISCINE A LA PISCINE PANNOUX Centre aquatique Gabriel Pannoux Belfort

Centre aquatique Gabriel Pannoux 13 Boulevard Richelieu Belfort

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Le club de plongée Atlantis Plongée Belfort , en partenariat avec le Grand Belfort, vous invite à une soirée inédite mêlant eau, suspense et cinéma. Le samedi 11 octobre 2025, la piscine Pannoux se transformera exceptionnellement en salle de cinéma aquatique, avec la projection du film culte Les Dents de la Mer .

Une ambiance unique vous attend confortablement installé sur une bouée, dans une eau chauffée à 31 degrés. Les spectateurs les moins téméraires pourront suivre la projection depuis les gradins, dans une ambiance tout aussi frissonnante.

L’ouverture des portes est prévue à 19h, permettant l’accès aux vestiaires. L’équipe du club Atlantis Plongée Belfort , accompagnée des MNS de la piscine vous assistera ensuite pour la mise à l’eau. La projection débutera à 20h avec, en première partie, quelques films courts sur les plongées d’Atlantis.

Une buvette et une offre de petite restauration seront proposées sur place pour prolonger cette soirée conviviale et originale.

Projection interdite aux moins de 12 ans et aux mineurs non accompagnés

Prévoir 1 € pour le casier des vestiaires / Bonnet de bain obligatoire, shorts interdits

Pas de vente de billets sur place ; billetterie exclusivement en ligne .

Centre aquatique Gabriel Pannoux 13 Boulevard Richelieu Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté atlantisplongeebelfort@gmail.com

