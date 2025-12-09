Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3 Villefranche-de-Rouergue

lundi 22 décembre 2025.

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Lundi 2025-12-22
fin : 2025-12-22

2025-12-22

Un air de vacances flotte sur Aqualudis !
Pour les 5 à 16 ans avec accompagnateurs 2.80 € (3€ habitants hors commune).
Sur réservation. 2.8  .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 91 23 

Aqualudis is all about vacations!

L’événement Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)