Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

2.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Un air de vacances flotte sur Aqualudis !

Pour les 5 à 16 ans avec accompagnateurs 2.80 € (3€ habitants hors commune).

Sur réservation. 2.8 .

Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 91 23

English :

Aqualudis is all about vacations!

L’événement Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)