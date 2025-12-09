Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3 Villefranche-de-Rouergue
Ciné Piscine Aqualudis Dragons 3
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Lundi 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Un air de vacances flotte sur Aqualudis !
Pour les 5 à 16 ans avec accompagnateurs 2.80 € (3€ habitants hors commune).
Avenue de Fondiès Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 91 23
Aqualudis is all about vacations!
