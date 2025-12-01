Ciné-piscine Le monde de Nemo Piscine Camille Muffat Portes-lès-Valence
Ciné-piscine Le monde de Nemo Piscine Camille Muffat Portes-lès-Valence samedi 20 décembre 2025.
Ciné-piscine Le monde de Nemo
Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 1.8 – 1.8 – 3.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Une séance de cinéma les pieds dans l’eau, ça vous tente ?
Installez-vous confortablement sur une bouée, laissez-vous bercer par une eau chauffée à 32° et plongez dans les aventures du Monde de Nemo à la piscine Camille Muffat.
.
Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 52 64 60
English :
Would you like to watch a movie with your feet in the water?
Settle comfortably on a buoy, let yourself be lulled by water heated to 32° and plunge into the adventures of Finding Nemo at the Camille Muffat pool.
L’événement Ciné-piscine Le monde de Nemo Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-12 par Valence Romans Tourisme