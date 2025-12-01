Ciné-piscine Le monde de Nemo Piscine Camille Muffat Portes-lès-Valence

Ciné-piscine Le monde de Nemo

Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 1.8 – 1.8 – 3.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Une séance de cinéma les pieds dans l’eau, ça vous tente ?

Installez-vous confortablement sur une bouée, laissez-vous bercer par une eau chauffée à 32° et plongez dans les aventures du Monde de Nemo à la piscine Camille Muffat.

Piscine Camille Muffat 320 rue Auguste Delaune Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 52 64 66

English :

Would you like to watch a movie with your feet in the water?

Settle comfortably on a buoy, let yourself be lulled by water heated to 32° and plunge into the adventures of Finding Nemo at the Camille Muffat pool.

