Ciné piscine Lilo & Stitch de Disney Baud

Ciné piscine Lilo & Stitch de Disney

place du champ de foire Baud Morbihan

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Le Centre Aquatique Tri’Eau vous propose un ciné sur l’eau avec Lilo & Stitch de Disney.

Réservation obligatoire. 8,50€/adulte, 10€/adulte sur bouée, 6,50€/enfant (à partir de 4 ans accompagné), 8,50€/enfant sur bouée (+ de 9 ans).

Début de la séance à 18h. .

place du champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 08 95

