Ciné piscine Lilo & Stitch de Disney Baud

place du champ de foire Baud Morbihan
Début : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17
Le Centre Aquatique Tri’Eau vous propose un ciné sur l’eau avec Lilo & Stitch de Disney.
Réservation obligatoire. 8,50€/adulte, 10€/adulte sur bouée, 6,50€/enfant (à partir de 4 ans accompagné), 8,50€/enfant sur bouée (+ de 9 ans).
Début de la séance à 18h. .
place du champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 08 95
