Ciné Piscine Centre Aquatique Rocroi
Ciné Piscine Centre Aquatique Rocroi samedi 7 février 2026.
Ciné Piscine
Centre Aquatique 13 Avenue du Général Moreau Rocroi Ardennes
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le centre aquatique organise une soirée Ciné piscine
Centre Aquatique 13 Avenue du Général Moreau Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 3 24 52 64 12
English :
The aquatic center organizes a Ciné piscine evening
L’événement Ciné Piscine Rocroi a été mis à jour le 2026-01-09 par Ardennes Tourisme