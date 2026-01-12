Ciné Piscine Centre Aquatique Rocroi

Ciné Piscine

Centre Aquatique 13 Avenue du Général Moreau Rocroi Ardennes

2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le centre aquatique organise une soirée Ciné piscine

Centre Aquatique 13 Avenue du Général Moreau Rocroi 08230 Ardennes Grand Est

English :

The aquatic center organizes a Ciné piscine evening

