Hérault

CINÉ PISCINE
Chemin des Mazeilles
Sauvian
Hérault

Envie de voir un film les pieds dans l’eau ? Maillot et serviette en main, plongez dans l’ambiance et profitez du film « Le dernier jaguar » sous les étoiles !

Enfilez votre maillot, prenez votre serviette et venez profiter du film « Le Dernier Jaguar » dans une ambiance unique ! .

Chemin des Mazeilles

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 01 84 44

English :

Fancy watching a film with your feet in the water? Swimsuit and towel in hand, dive into the atmosphere and enjoy « The Last Jaguar » under the stars!

German :

Möchten Sie einen Film mit den Füßen im Wasser sehen? Tauchen Sie mit Badehose und Handtuch in die Atmosphäre ein und genießen Sie den Film « Der letzte Jaguar » unter dem Sternenhimmel!

Italiano :

Avete voglia di guardare un film con i piedi nell’acqua? Con costume da bagno e asciugamano in mano, tuffatevi nell’atmosfera e godetevi il film « L’ultimo giaguaro » sotto le stelle!

Espanol :

¿Te apetece ver una película con los pies en el agua? Con bañador y toalla en mano, sumérgete en el ambiente y disfruta de la película « El último jaguar » bajo las estrellas

