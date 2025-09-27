Ciné piscine Vaiana de Disney Baud

place du champ de foire Baud Morbihan

Le Centre Aquatique Tri’Eau vous propose un ciné sur l’eau avec Vaiana de Disney.

Réservation obligatoire. 8,50€/adulte, 10€/adulte sur bouée, 6,50€/enfant (à partir de 6 ans accompagné), 8,50€/enfant sur bouée (+ de 9 ans)

19h30 début de la séance à 20h. .

place du champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 08 95

