Ciné piscine Vaiana de Disney Baud
Ciné piscine Vaiana de Disney Baud samedi 27 septembre 2025.
Ciné piscine Vaiana de Disney
place du champ de foire Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le Centre Aquatique Tri’Eau vous propose un ciné sur l’eau avec Vaiana de Disney.
Réservation obligatoire. 8,50€/adulte, 10€/adulte sur bouée, 6,50€/enfant (à partir de 6 ans accompagné), 8,50€/enfant sur bouée (+ de 9 ans)
19h30 début de la séance à 20h. .
place du champ de foire Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 08 95
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné piscine Vaiana de Disney Baud a été mis à jour le 2025-09-18 par OT BAUD Communauté