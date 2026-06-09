Ciné Pitchoun’- Avant Première: Un Amour d’épouvantail Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 21 juin 2026.

Labouheyre

Ciné Pitchoun’- Avant Première: Un Amour d’épouvantail

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Ciné Pitchoun’ en Avant-Première !!!

Tarif unique à 3.50€

Nous vous proposons une activité autour du film après la séance. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné Pitchoun’- Avant Première: Un Amour d’épouvantail

L’événement Ciné Pitchoun’- Avant Première: Un Amour d’épouvantail Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur Haute Lande