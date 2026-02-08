Ciné pitchoun Billy le hamster cowboy Rue Sellenick Les Andelys

Ciné pitchoun Billy le hamster cowboy

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Synopsis

Billy est un hamster extraordinaire c’est un hamster cowboy… du moins, il rêve de le devenir ! Pour commencer, il faut un vrai chapeau de cowboy et deux ami·es intrépides Suzie et Jean-Claude. Ça y est, les voilà parti·es à l’aventure, que ce soit sur la piste d’un trésor perdu ou à la recherche du plus bel arbre du Far West. Au fil de ses rencontres, ce petit cowboy au grand cœur va découvrir que c’est en volant au secours des autres que l’on devient un vrai héros. Préparez-vous, car avec Billy, chaque jour réserve une nouvelle aventure palpitante ! .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

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English : Ciné pitchoun Billy le hamster cowboy

L’événement Ciné pitchoun Billy le hamster cowboy Les Andelys a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération