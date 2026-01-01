Ciné Pitchoun Dounia, le grand pays blanc Nogent-le-Rotrou
Ciné Pitchoun Dounia, le grand pays blanc Nogent-le-Rotrou dimanche 18 janvier 2026.
Ciné Pitchoun Dounia, le grand pays blanc
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-01-18 10:30:00
2026-01-18
Le cinéma pour les enfants…et leurs parents. Une fois par mois, découvrez un film pour le jeune public au tarif très attractif de 4,90€ valable pour les enfants et leurs accompagnateurs.
Le dimanche à 10h30, une fois par mois.
Ce dimanche Dounia, le grand pays blanc.
Durée 0h 51min
Réalisation André Kadi
Casting Rahaf Ataya, Manuel Tadros, Elsa Mardirossian
Genre Animation .
26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire nogent@noecinemas.com
English :
Cinema for children?and their parents. Once a month, discover a film for young audiences at the very attractive price of 4.90? valid for children and their parents.
Sundays at 10:30 a.m., once a month.
This Sunday, Dounia, le grand pays blanc.
