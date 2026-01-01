Ciné Pitchoun Dounia, le grand pays blanc Nogent-le-Rotrou

Ciné Pitchoun Dounia, le grand pays blanc

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 10:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le cinéma pour les enfants…et leurs parents. Une fois par mois, découvrez un film pour le jeune public au tarif très attractif de 4,90€ valable pour les enfants et leurs accompagnateurs.

Le dimanche à 10h30, une fois par mois.

Ce dimanche Dounia, le grand pays blanc.

Durée 0h 51min

Réalisation André Kadi

Casting Rahaf Ataya, Manuel Tadros, Elsa Mardirossian

Genre Animation .

26 Place du 11 Août Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire nogent@noecinemas.com

English :

Cinema for children?and their parents. Once a month, discover a film for young audiences at the very attractive price of 4.90? valid for children and their parents.

Sundays at 10:30 a.m., once a month.

This Sunday, Dounia, le grand pays blanc.

