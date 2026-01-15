Ciné Pitchoun En Route ! Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun En Route !

Ciné Pitchoun En Route ! Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 1 février 2026.

Ciné Pitchoun En Route !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Date(s) :
2026-02-01

Venez voir ce joli programme de court métrage!
La séance sera suivie d’une activité
manuelle autour du voyage. A partir de 4 ans !
Tarif unique à 3€50
Venez voir ce joli programme de court métrage!
La séance sera suivie d’une activité
manuelle autour du voyage. A partir de 4 ans !
Tarif unique à 3€50   .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68  cinema.labouheyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Pitchoun En Route !

Come and see this lovely program of short films!
The session will be followed by a
activity. For ages 4 and up!
Single ticket price: 3?50

L’événement Ciné Pitchoun En Route ! Labouheyre a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cœur Haute Lande