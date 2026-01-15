Ciné Pitchoun En Route ! Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun En Route !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Venez voir ce joli programme de court métrage!
La séance sera suivie d’une activité
manuelle autour du voyage. A partir de 4 ans !
English : Ciné Pitchoun En Route !
Come and see this lovely program of short films!
The session will be followed by a
activity. For ages 4 and up!
Single ticket price: 3?50
