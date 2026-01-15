Ciné Pitchoun En Route ! Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun En Route !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez voir ce joli programme de court métrage!

La séance sera suivie d’une activité

manuelle autour du voyage. A partir de 4 ans !

Tarif unique à 3€50

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Ciné Pitchoun En Route !

Come and see this lovely program of short films!

The session will be followed by a

activity. For ages 4 and up!

Single ticket price: 3?50

