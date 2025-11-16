Ciné Pitchoun Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné Pitchoun Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-11-16 10:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Synopsis

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux. .

