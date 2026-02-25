Ciné Pitchoun La Grande Rêvasion Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun La Grande Rêvasion Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 1 mars 2026.
Ciné Pitchoun La Grande Rêvasion
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Projection du programme de courts métrages LA GRANDE REVASION suivie d’un atelier manuel.
A partir de 4 ans
Séance proposée en Ciné Pitchoun: Son adapté, diminution de la luminosité progressive, absence de bande annonce en début de séance.
Synopsis Un programme où l’imagination donne des ailes !
Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English :
Screening of the short film program LA GRANDE REVASION followed by a handicraft workshop.
Ages 4 and up
Ciné Pitchoun: adapted sound, gradual dimming, no trailer at start of screening.
