Ciné Pitchoun La Grande Rêvasion Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun La Grande Rêvasion

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Projection du programme de courts métrages LA GRANDE REVASION suivie d’un atelier manuel.

A partir de 4 ans

Séance proposée en Ciné Pitchoun: Son adapté, diminution de la luminosité progressive, absence de bande annonce en début de séance.

Synopsis Un programme où l’imagination donne des ailes !

Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront l’imaginaire et aideront les jeunes spectateurs à trouver la confiance en eux. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Screening of the short film program LA GRANDE REVASION followed by a handicraft workshop.

Ages 4 and up

Ciné Pitchoun: adapted sound, gradual dimming, no trailer at start of screening.

