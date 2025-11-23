Ciné Pitchoun’ La Princesse et le Rossignol Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun’ La Princesse et le Rossignol
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.4 – 3.4 – 3.4 EUR
Tarif réduit
Venez participer avec vos pitchouns’ à l’atelier apprendre les oiseaux mené par l’ animateur nature Clément Réglat ! A partir de 3 ans !
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English : Ciné Pitchoun’ La Princesse et le Rossignol
Come and take part with your little ones in the Learning about birds workshop led by nature educator Clément Réglat! Ages 3 and up!
German : Ciné Pitchoun’ La Princesse et le Rossignol
Nehmen Sie mit Ihren Pitchouns’ am Workshop Vögel lernen teil, der vom Naturpädagogen Clément Réglat geleitet wird! Ab 3 Jahren!
Italiano :
Venite a partecipare con i vostri piccoli al laboratorio Impariamo a conoscere gli uccelli condotto dall’educatore naturalistico Clément Réglat! Per bambini dai 3 anni in su!
Espanol : Ciné Pitchoun’ La Princesse et le Rossignol
Participe con los más pequeños en el taller aprender sobre los pájaros , dirigido por el educador de la naturaleza Clément Réglat Para niños a partir de 3 años
