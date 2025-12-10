CINÉ PITCHOUN

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un dimanche par mois, Le café du Burgaud vous propose la projection d’un film d’animation adapté aux 4 -10 ans.

Le prochain rendez-vous, à ne pas manquer, est le Dimanche 14 Décembre, à partir de 10h30.

Nous vous attendons nombreux ! .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

English :

One Sunday a month, Le café du Burgaud screens an animated film suitable for 4-10 year-olds.

L’événement CINÉ PITCHOUN Le Burgaud a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE