CINÉ PITCHOUN Le Burgaud

CINÉ PITCHOUN

CINÉ PITCHOUN Le Burgaud dimanche 14 décembre 2025.

CINÉ PITCHOUN

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Un dimanche par mois, Le café du Burgaud vous propose la projection d’un film d’animation adapté aux 4 -10 ans.
Le prochain rendez-vous, à ne pas manquer, est le Dimanche 14 Décembre, à partir de 10h30.
Nous vous attendons nombreux !   .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie   burgaud31@gmail.com

English :

One Sunday a month, Le café du Burgaud screens an animated film suitable for 4-10 year-olds.

L’événement CINÉ PITCHOUN Le Burgaud a été mis à jour le 2025-12-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE