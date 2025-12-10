CINÉ PITCHOUN Le Burgaud
CINÉ PITCHOUN Le Burgaud dimanche 14 décembre 2025.
CINÉ PITCHOUN
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Un dimanche par mois, Le café du Burgaud vous propose la projection d’un film d’animation adapté aux 4 -10 ans.
Le prochain rendez-vous, à ne pas manquer, est le Dimanche 14 Décembre, à partir de 10h30.
Nous vous attendons nombreux ! .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
One Sunday a month, Le café du Burgaud screens an animated film suitable for 4-10 year-olds.
