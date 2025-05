Ciné pitchoun Le Grand magasin – Rue Sellenick Les Andelys, 18 mai 2025 10:30, Les Andelys.

Ciné pitchoun Le Grand magasin Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2025-05-18 10:30:00

Synopsis

Akino est l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes !

Akino est l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes ! .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie

English : Ciné pitchoun Le Grand magasin

Synopsis:

Akino is the apprentice concierge at a very special department store: the customers are all animals. Big or small, furry or feathered, Akino works hard to satisfy all their requests? even the most surprising!

German :

Synopsis:

Akino ist Hausmeisterlehrling in einem ganz besonderen Kaufhaus: Die Kunden sind alle Tiere. Akino arbeitet hart, um alle ihre Wünsche zu erfüllen, egal wie groß oder klein, wie pelzig oder gefiedert sie auch sein mögen selbst wenn sie sich noch so sehr wundern!

Italiano :

Sinossi:

Akino è l’apprendista concierge di un grande magazzino molto speciale: tutti i clienti sono animali. Grandi o piccoli, pelosi o piumati, Akino lavora duramente per soddisfare tutte le loro richieste, anche le più sorprendenti!

Espanol :

Sinopsis:

Akino es la aprendiz de conserje en unos grandes almacenes muy especiales: todos los clientes son animales. Grandes o pequeños, peludos o emplumados, Akino trabaja duro para satisfacer todas sus peticiones… ¡incluso las más sorprendentes!

L’événement Ciné pitchoun Le Grand magasin Les Andelys a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération