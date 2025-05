Ciné Pitchoun Le Grand magasin – 4 Cinémas Theatre Vernon, 18 mai 2025 10:30, Vernon.

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Date Dimanche 18 mai

⏰ Horaire 10h30

Synopsis

Akino est l’apprentie concierge d’un grand magasin vraiment spécial les clients y sont tous des animaux. Qu’ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes… même les plus surprenantes !

English : Ciné Pitchoun Le Grand magasin

? Date: Sunday, May 18

? Schedule: 10:30 a.m

Synopsis:

Akino is the apprentice concierge at a very special department store: the customers are all animals. Big or small, furry or feathered, Akino works hard to satisfy all their requests? even the most surprising!

German :

? Datum: Sonntag, 18. Mai

? Uhrzeit: 10.30 Uhr

Synopsis:

Akino ist Hausmeisterlehrling in einem ganz besonderen Kaufhaus: Die Kunden dort sind alle Tiere. Akino arbeitet hart, um alle ihre Wünsche zu erfüllen, egal wie groß oder klein, wie pelzig oder gefiedert sie auch sein mögen

Italiano :

? Data: domenica 18 maggio

? Orario 10h30

Sinossi:

Akino è l’apprendista concierge di un grande magazzino molto speciale: tutti i clienti sono animali. Grandi o piccoli, pelosi o piumati, Akino lavora duramente per soddisfare tutte le loro richieste, anche le più sorprendenti!

Espanol :

? Fecha: Domingo 18 de mayo

? Horario 10h30

Sinopsis:

Akino es la aprendiz de conserje en unos grandes almacenes muy especiales: todos los clientes son animales. Grandes o pequeños, peludos o emplumados, Akino se esfuerza por satisfacer todas sus peticiones… ¡incluso las más sorprendentes!

