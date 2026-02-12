Ciné pitchoun Le peuple migrateur Rue Sellenick Les Andelys
Ciné pitchoun Le peuple migrateur Rue Sellenick Les Andelys dimanche 15 mars 2026.
Début : 2026-03-15 10:30:00
2026-03-15
Synopsis
Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l’herbe, le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
