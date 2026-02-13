Ciné Pitchoun Le peuple migrateur 4 Cinémas Theatre Vernon
Ciné Pitchoun Le peuple migrateur 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 15 mars 2026.
Ciné Pitchoun Le peuple migrateur
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2026-03-15 10:30:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Synopsis
Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l'herbe, le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté.
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
