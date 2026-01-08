Ciné pitchoun Le Robot Sauvage Rue Sellenick Les Andelys
Ciné pitchoun Le Robot Sauvage Rue Sellenick Les Andelys dimanche 8 février 2026.
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Début : 2026-02-08 10:30:00
2026-02-08
Synopsis
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie
