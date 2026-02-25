Ciné Pitchoun Les Toutes Petites créatures 2 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun Les Toutes Petites créatures 2 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Projection du programme de courts métrages LES TOUTES PETITES CREATURES 2 suivie d’un atelier manuel création de Petites Créatures

A partir de 3 ans

Séance proposée en Ciné Pitchoun: Son adapté, diminution de la luminosité progressive, absence de bande annonce en début de séance.

Synopsis

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux?: faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Screening of the short film program LES TOUTES PETITES CREATURES 2 followed by a manual workshop to create Petites Créatures

Ages 3 and up

Ciné Pitchoun: adapted sound, gradual dimming, no trailer at the start of the screening.

