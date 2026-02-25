Ciné Pitchoun Les Toutes Petites créatures 2 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun Les Toutes Petites créatures 2 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 8 mars 2026.
Ciné Pitchoun Les Toutes Petites créatures 2 10 ans du Félix
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Projection du programme de courts métrages LES TOUTES PETITES CREATURES 2 suivie d’un atelier manuel création de Petites Créatures
A partir de 3 ans
Séance proposée en Ciné Pitchoun: Son adapté, diminution de la luminosité progressive, absence de bande annonce en début de séance.
Synopsis
Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux?: faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au cœur de chaque épisode. .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English :
Screening of the short film program LES TOUTES PETITES CREATURES 2 followed by a manual workshop to create Petites Créatures
Ages 3 and up
Ciné Pitchoun: adapted sound, gradual dimming, no trailer at the start of the screening.
