Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau

Dimanche 5 avril à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans suivie d’un atelier manuel.

Tarif unique 3,50€

Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau

Dimanche 5 avril à 10h30

Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans suivie d’un atelier manuel.

Tarif unique 3,50€ .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau

Ciné Pitchoun: The Bear and the Bird

Sunday, April 5 at 10:30 a.m

A program of short films suitable for ages 3 and up, followed by a hands-on workshop.

Price: 3.50?

L’événement Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande