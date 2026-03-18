Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau Cinéma Le Félix Labouheyre
Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau Cinéma Le Félix Labouheyre dimanche 5 avril 2026.
Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau
Dimanche 5 avril à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans suivie d’un atelier manuel.
Tarif unique 3,50€
Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau
Dimanche 5 avril à 10h30
Un programme de courts métrage adapté à partir de 3 ans suivie d’un atelier manuel.
Tarif unique 3,50€ .
Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau
Ciné Pitchoun: The Bear and the Bird
Sunday, April 5 at 10:30 a.m
A program of short films suitable for ages 3 and up, followed by a hands-on workshop.
Price: 3.50?
L’événement Ciné Pitchoun L’Ourse et l’oiseau Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande