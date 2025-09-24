Ciné-Pitchoun Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Ciné-Pitchoun Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure mercredi 24 septembre 2025.
Ciné-Pitchoun
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 15:30:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Venez à la médiathèque de Saint-Marcel découvrir un film ou des courts-métrages sur les enjeux de notre monde actuel avec la médiathécaire Amélie.
Une discussion se fera entre les courts-métrages ou à la fin du film sur ce qui a été vu et sur ce qui a été compris mais aussi sur les émotions ressenties et les réflexions pensées lors du visionnage.
Conditions Pour les enfants de 6 ans, parents bienvenus
Gratuit sur inscription, sur place dans le réseau des médiathèques ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
English : Ciné-Pitchoun
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-Pitchoun Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération